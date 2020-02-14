Житель Бангкока поругался с родственниками и открыл стрельбу в центре города

Житель Бангкока открыл стрельбу и произвел около 40 выстрелов неподалеку от Университета Чулалонгкорна в столице Таиланда. Гражданин сначала стрелял в воздух, а затем начал целиться в прохожих.
Согласно предварительной информации, в результате случившегося никто не пострадал. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые выяснили, что стрельбу открыл 44-летний Эккачай Чаруэксилп, передает kp.ru.
Выяснилось, что мужчина поссорился с родственниками и ушел из дома, прихватив с собой пистолет. Представитель местной полиции Китсана Фатаначароен уточнил, что данный инцидент не является "массовой стрельбой". Нарушитель порядка задержан.