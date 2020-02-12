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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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В автосалоне на юге Москвы неизвестные устроили стрельбу

, 09:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В автосалоне на юге Москвы неизвестные устроили стрельбу
Фото: pixabay.com

Стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении жителей столицы, которые устроили стрельбу в одном из автомобильных салонов на Рязанском проспекте около дома №7д. Об инциденте в полицию сообщил 59-летний мужчина.

«… по указанному адресу на автомобиле ВАЗ-2115 подъехали неизвестные, один из которых из хулиганских побуждений из неустановленного оружия произвел несколько выстрелов в сторону автосалона», - сообщили в пресс-службе МВД по городу Москве.

В ведомстве уточнили, что пострадавших нет, но пять машин повреждены. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Сейчас ведется поиск злоумышленников. При этом полицейские обнаружили на Орехово-Зуевском проезде их брошенный автомобиль.

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БА

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