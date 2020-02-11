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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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При пожаре в московском хостеле погибли два гражданина Белоруссии

, 11:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

При пожаре в московском хостеле погибли два гражданина Белоруссии
тушение пожара, pixabay.com
В одном из московских хостелов вспыхнул пожар, вследствие чего погибли двое граждан Белоруссии. Данную информацию во вторник, 11 февраля, предоставили в пресс-службе белорусского посольства в РФ.
 
Представитель экстренных служб столицы накануне сообщил о пожаре в четырехэтажном хостеле на юго-западе Москвы. Из здания эвакуировали около 900 человек. 
 
В результате случившегося погибли двое граждан Белоруссии 1966 и 1989 годов рождения. Белорусское посольство в настоящий момент поддерживает контакты с компетентными органами и занимается информированием родственников жертв возгорания.
ЕТ

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