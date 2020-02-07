Два человека погибли при пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы

В жилом доме на юго-западе Москвы в пятницу, 7 февраля, вспыхнул пожар. Согласно последней информации представителя экстренных служб столицы, в результате случившегося погибли два человека.

Пламя распространилось в результате возгорания личных вещей и мебели в квартире, расположенной на четвертом этаже жилого дома под номером 80 на улице Южнобутовская.