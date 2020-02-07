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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Два человека погибли при пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы

, 21:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Два человека погибли при пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы
машина пожарных, pixabay.com
В жилом доме на юго-западе Москвы в пятницу, 7 февраля, вспыхнул пожар. Согласно последней информации представителя экстренных служб столицы, в результате случившегося погибли два человека.
 
Пламя распространилось в результате возгорания личных вещей и мебели в квартире, расположенной на четвертом этаже жилого дома под номером 80 на улице Южнобутовская.
 
В пресс-службе столичного главка МЧС сегодня уточнили, что пожар по данному адресу к настоящему моменту ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Личности двоих погибших сейчас устанавливают специалисты.
ЕТ

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