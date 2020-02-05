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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Происшествия 13+

Из-за пожара эвакуировали людей из ТЦ на юго-западе Москвы

, 22:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН Москва

Из-за пожара эвакуировали людей из ТЦ на юго-западе Москвы
Фото: pixabay.com

В среду, 5 февраля около 500 человек эвакуировали из торгового центра в районе Северное Бутово на юго-западе Москвы. Известно, что возгорание произошло на кухне в ТЦ «Круг».

«В 20:00 поступило сообщение, что на ул. Старокачаловская, д. 1, корп. 1, где расположен торговый центр «Круг», происходило возгорание жировых отложений в вытяжке на площади 0,5 кв. м … До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания выведены порядка 500 человек», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

В ведомстве добавили, что пожарные оперативно потушили огонь. Спасатели отметили, что пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее сообщалось, что более 170 человек эвакуировали из-за пожара в спортивной школе на северо-западе столицы.

БА

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