Из горящей школы в Москве эвакуировали более 170 человек

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5 февраля 2020, 19:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

В среду, 5 февраля, на северо-западе Москвы эвакуировали более 170 человек из-за пожара в детской спортивной школе на улице академика Бочвара. Об этом сообщили представители экстренных служб ТАСС.

По предварительным данным, возгорание произошло в вентиляционном люке. Более подробная информация пока неизвестна, данные о пострадавших тоже не поступали.

На месте происшествия работают сотрудники пожарных подразделений. Ведется борьба с огнем.

Ранее сообщалось, что за сутки около полутора тысяч магазинов эвакуировали в Подмосковье из-за сообщений о минировании. Магазины покинули более 6 тыс. человек.