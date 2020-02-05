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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Из горящей школы в Москве эвакуировали более 170 человек

, 19:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Из горящей школы в Москве эвакуировали более 170 человек
Фото: pixabay.com

В среду, 5 февраля, на северо-западе Москвы эвакуировали более 170 человек из-за пожара в детской спортивной школе на улице академика Бочвара. Об этом сообщили представители экстренных служб ТАСС.

По предварительным данным, возгорание произошло в вентиляционном люке. Более подробная информация пока неизвестна, данные о пострадавших тоже не поступали.

На месте происшествия работают сотрудники пожарных подразделений. Ведется борьба с огнем.

Ранее сообщалось, что за сутки около полутора тысяч магазинов эвакуировали в Подмосковье из-за сообщений о минировании. Магазины покинули более 6 тыс. человек.

БА

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