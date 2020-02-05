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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Магазины Подмосковья массово эвакуируют из-за сообщений о минировании

, 14:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье Сегодня

Магазины Подмосковья массово эвакуируют из-за сообщений о минировании
pixabay.com

Около полутора тысяч магазинов эвакуировали в Подмосковье за последние сутки. Причиной стали анонимные сообщения о наличии в них взрывных устройств.

В главном управлении МЧС России по региону рассказали: в общей сложности более шести тысяч человек были эвакуированы. Но, в ходе проверок, никаких бомб не выявили.

Ранее, 4 февраля, Москву "заминировали". Анонимы "заминировали" все станции метрополитена, Ленинградский, Казанский и Ярославский вокзалы, несколько судов. В Московской области пришли анонимные угрозы о взрывчатых веществах в четырех гипермаркетах "Леруа Мерлен".

ЕЧ

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