Магазины Подмосковья массово эвакуируют из-за сообщений о минировании

Около полутора тысяч магазинов эвакуировали в Подмосковье за последние сутки. Причиной стали анонимные сообщения о наличии в них взрывных устройств.
В главном управлении МЧС России по региону рассказали: в общей сложности более шести тысяч человек были эвакуированы. Но, в ходе проверок, никаких бомб не выявили.
Ранее, 4 февраля, Москву "заминировали". Анонимы "заминировали" все станции метрополитена, Ленинградский, Казанский и Ярославский вокзалы, несколько судов. В Московской области пришли анонимные угрозы о взрывчатых веществах в четырех гипермаркетах "Леруа Мерлен".