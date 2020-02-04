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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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В Москве сегодня "заминировали" все станции метро, три аэропорта, несколько вокзалов и гипермаркетов

, 18:36 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве сегодня
Zamir Usmanov, globallookpress.com

Москву сегодня, 4 февраля, "заминировали". Анонимы "заминировали" все станции метрополитена, Ленинградский, Казанский и Ярославский вокзалы, несколько судов. В Московской области пришли анонимные угрозы о взрывчатых веществах в четырех гипермаркетах "Леруа Мерлен".

Сообщения о "минировании" получили аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово.  Началась очередная волна сообщений о взрывных устройствах.

Все объекты проверили кинологи с собаками. Проверки прошли не только в Москве, но и в подмосковных городах Пушкино, Химки, Ногинск и Красногорске.

ИЧ

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