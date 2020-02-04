В Москве сегодня

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4 февраля 2020, 18:36 [ «Аргументы Недели» ]

Zamir Usmanov, globallookpress.com

Москву сегодня, 4 февраля, "заминировали". Анонимы "заминировали" все станции метрополитена, Ленинградский, Казанский и Ярославский вокзалы, несколько судов. В Московской области пришли анонимные угрозы о взрывчатых веществах в четырех гипермаркетах "Леруа Мерлен".

Сообщения о "минировании" получили аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово. Началась очередная волна сообщений о взрывных устройствах.

Все объекты проверили кинологи с собаками. Проверки прошли не только в Москве, но и в подмосковных городах Пушкино, Химки, Ногинск и Красногорске.