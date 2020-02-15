Совфед: Европа давно устала от антироссийских санкций

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в субботу, 15 февраля, сделал резонансное заявление. По словам сенатора, Европа давно устала от антироссийских санкций.

Владимир Джабаров согласился со словами президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, что санкции не принесли ни России, ни Европе ничего позитивного.