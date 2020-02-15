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Совфед: Европа давно устала от антироссийских санкций

, 17:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Совфед: Европа давно устала от антироссийских санкций
Совет Федерации, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в субботу, 15 февраля, сделал резонансное заявление. По словам сенатора, Европа давно устала от антироссийских санкций.
 
Владимир Джабаров согласился со словами президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, что санкции не принесли ни России, ни Европе ничего позитивного.
 
Сенатор уточнил, что Россия действительно пострадала от ограничений, однако выдержала их, а вот Евросоюз понес большие потери. Джабаров убежден, что рано или поздно американское давление на РФ снизится и санкции в отношении нашей страны будут отменены.
ЕТ

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