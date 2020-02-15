Сегодня стало известно, что восьмилетняя жительница Украины скончалась из-за преждевременного старения организма. Два года назад врачи диагностировали девочке болезнь, которая называется прогерия.

У пациентов, страдающих этим генетическим заболеванием, не растет скелет, но при этом увеличиваются внутренние органы и головной мозг. Украинка перенесла несколько инсультов, страдала от пареза всех конечностей. Смерть ребенка наступила в результате полиорганной недостаточности.