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Восьмилетняя жительница Украины скончалась из-за преждевременного старения организма

, 17:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Восьмилетняя жительница Украины скончалась из-за преждевременного старения организма
капельница, pixabay.com
Сегодня стало известно, что восьмилетняя жительница Украины скончалась из-за преждевременного старения организма. Два года назад врачи диагностировали девочке болезнь, которая называется прогерия.
 
У пациентов, страдающих этим генетическим заболеванием, не растет скелет, но при этом увеличиваются внутренние органы и головной мозг. Украинка перенесла несколько инсультов, страдала от пареза всех конечностей. Смерть ребенка наступила в результате полиорганной недостаточности.

Медики отмечают, что у детей с прогерией год жизни идет примерно за 8-10 лет, поэтому реальный возраст девочки составлял около 80 лет. В общей сложности в мире зафиксировано около 350 случаев этого заболевания.
ЕТ

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