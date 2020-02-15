Стало известно, в какую сумму в Финляндии обойдется приготовление салата

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15 февраля 2020, 16:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Яндекс Дзен

салат "Оливье", Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Уроженка России, переехавшая на ПМЖ в Финляндию, рассказала, в какую сумму обойдется в этой стране классический салат "Оливье". Это позволит сравнить цены на продукты в РФ и в стране Суоми.

За эталон взят рецепт, считающийся максимально точным для разных народов:

3 крупных картофелины (350 гр);

2 морковки (250 гр);

150 гр зеленого горошка;

6 яиц;

докторская колбаса (400 гр);

8 соленых огурцов (300 гр);

200 гр майонеза.

По словам пользователя сети Russian Wife in Finland проще всего найти картофель, яйца, морковь и зеленый горошек – они обойдутся в 0,99 евро, 1,55 евро (за 10 штук), 1,00 евро и 6,25 евро соответственно. Сложнее в Финляндии оказалось купить хорошие маринованные огурцы – банка будет стоить около 7,19 евро. За колбасой тоже придется "поохотиться" – ее можно приобрести за 4,27 евро. Майонез обойдется в 8,63 евро.

На "тазик Оливье" придется потратить 8,04 евро, если пересчитать стоимость продуктов в соответствии с необходимыми для салата пропорциями. По неофициальному курсу: 70 рублей стоит 1 евро в феврале 2020 года. Так, за 1,95 кг блюда придется выложить 563 рубля.