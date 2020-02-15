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В Росконтроле рассказали, как выбрать качественные бананы

, 15:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Росконтроль

В Росконтроле рассказали, как выбрать качественные бананы
Фото: pixabay.com

В Росконтроле рассказали, как правильно выбирать качественные бананы. Известно, что этот фрукт является одним из самых покупаемых в России, а в связи со вспышкой коронавируса у людей появились в отношении него сомнения.

Эксперты отметили, что для начала следует обратить внимание на цвет, он должен быть яркий, матовый и однородный, а сам оттенок – желтый или желто-зеленый. При этом в ведомстве считают, что выбирать неспелый банан можно в том случае, если потребитель планирует его не есть сразу, а сохранить.

Кроме того, необходимо сразу съесть продукт, если на нем видны черные точки. Но, если точки превратили в пятна, то банан рекомендуется выкинуть.

Серый оттенок кожуры указывает, что продукт подморожен. Также банан должен иметь приятный запах, быть упругим и иметь плодоножку.

БА

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