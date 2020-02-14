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На Украине рассказали, что учат солдат НАТО, "как нужно защищать свою страну"

, 21:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

На Украине рассказали, что учат солдат НАТО,
Фото: pixabay.com

Вице-премьер Дмитрий Кулеба заявил, что военнослужащие из стран - участниц НАТО говорят много слов благодарности властям Украины за предоставленную возможность многому научиться. Отмечается, что солдаты перенимают опыт у вооруженных сил страны.

«Не просто приезжать делится опытом, а учиться у нас, как нужно защищать свою страну. Это тектонический сдвиг в наших отношениях с НАТО», - пояснил политик.

Кулеба отметил, что НАТО и Украина действительно важны друг другу. По его словам, это все делается не для того, чтобы просить у них помощь. Он добавил, что вступление страны в НАТО – «вопрос времени».

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