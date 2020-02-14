На Украине рассказали, что учат солдат НАТО,

Вице-премьер Дмитрий Кулеба заявил, что военнослужащие из стран - участниц НАТО говорят много слов благодарности властям Украины за предоставленную возможность многому научиться. Отмечается, что солдаты перенимают опыт у вооруженных сил страны.
«Не просто приезжать делится опытом, а учиться у нас, как нужно защищать свою страну. Это тектонический сдвиг в наших отношениях с НАТО», - пояснил политик.
Кулеба отметил, что НАТО и Украина действительно важны друг другу. По его словам, это все делается не для того, чтобы просить у них помощь. Он добавил, что вступление страны в НАТО – «вопрос времени».
Ранее президент Путин прямо задал вопрос Зеленскому о выполнении Минских договоренностях.