Зеленский обсудил с американскими сенаторами расширение помощи США Украине

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14 февраля 2020, 21:36 [ «Аргументы Недели» ]

president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 14 февраля провел встречу с сенаторами США Рональдом Джонсоном, Джоном Баррассо и Кристофером Мерфи. Украинский президент поблагодарил сенаторов за поддержку Украины.

Зеленский отметил, что помогают Украине не просто на словах. Он выразил Соединенным Штатам благодарность за финансовую, военную и техническую помощь. И надеется, что США продолжат помогать Киеву. Зеленский отчитался перед американскими политиками, какие реформы проводятся на Украине. По его словам, в США рассмотрят итоги прошедшего обсуждения и определят, какую поддержку можно оказать Украине, - передает RT.

"Мы только что на встрече с президентом поднимали этот вопрос (расширения помощи Украине в сфере обороны)", — рассказал после встречи с Зеленским Баррас в эфире украинского "5 канала".

Соединенные Штаты, выступившие гарантами безопасности Украины по Будапештскому меморандуму, обманули Украину. Такое заявление ранее сделал Александр Турчинов, киевский политик.