В Антарктике зафиксирован температурный рекорд

Ученые из Бразилии зарегистрировали на антарктическом острове Сеймур рекордно высокую температуру в 20,75 градусов тепла.
Метеорологи назвали такое положение дел аномальным, уточнив, что такой температуры в Антарктике не было ни разу за всю историю наблюдений.
Подтвердить рекордную температуру должна Всемирная метеорологическая организация. Эксперты говорят, что такая температура соответствуют общей тенденции потепления.
Ранее сообщалось, что в результате глобального потепления большие города уходят под воду.