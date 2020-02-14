В Антарктике зафиксирован температурный рекорд

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14 февраля 2020, 16:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Ученые из Бразилии зарегистрировали на антарктическом острове Сеймур рекордно высокую температуру в 20,75 градусов тепла.

Метеорологи назвали такое положение дел аномальным, уточнив, что такой температуры в Антарктике не было ни разу за всю историю наблюдений.

Подтвердить рекордную температуру должна Всемирная метеорологическая организация. Эксперты говорят, что такая температура соответствуют общей тенденции потепления.

Ранее сообщалось, что в результате глобального потепления большие города уходят под воду.