В результате глобального потепления большие города уходят под воду

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21 января 2020, 10:09 [ «Аргументы Недели» ]

Власти Мальдивской Республики обеспокоены тем, что острова в скором времени могут полностью погрузиться под воду. Этот пугающий процесс связан с повышением уровня моря на фоне глобального потепления. По мнению некоторых учёных, среди городов, которые скоро могут погрузиться под воду, Венеция (Италия), Манхэттен (США), Шанхай (Китай), Иокогама (Япония), Одесса (Украина), Барселона (Испания).



Как решать эту проблему пока никто не знает. Пока ученые могут только прогнозировать, однако и в этой области наблюдается ряд существенных проблем, которые могут вводить деятелей науки в заблуждение. Одна из проблем заключается в том, что по всей площади Земли недостаточно специализированных измерительных аппаратов, которые способны вычислять и прогнозировать увеличение реального уровня моря по всей планете. В связи с этим существует несколько теоретических прогнозов, которые достаточно сильно разнятся. Первый – весьма обнадеживающий. По данным Потсдамского института измерения климатических изменений, которые были опубликованы в период с 2014 по 2015 год, тенденция такова: уровень моря повысится на целых три метра, но это произойдёт через сотни, а то и тысячи лет.



Но существует и другой прогноз, который действительно пугает. По данным этого исследования, уровень моря может повыситься до двух метров уже до 2100 года, а дальше продолжит повышаться до пяти метров в течение ближайших 300 лет. Эту теорию однако считают не вполне состоятельной, так как, по заявлению ученых, из-за незначительно смещения центра тяжести Земли где-то уровень моря может быть выше, а где-то ниже. Именно поэтому не стоит связывать это явление с процессом глобального потепления. Однако сам факт того, что уровень моря продолжает повышаться ещё с середины XIX века пугает и без этих впечатляющих прогнозов.



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