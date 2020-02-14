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Партия Порошенко требует, чтобы Зеленский раскрыл детали своего визита в Оман

, 13:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Партия Порошенко требует, чтобы Зеленский раскрыл детали своего визита в Оман
бывший президент Украины Петр Порошенко, Petro Poroshenko/via Globallookpress.com
Украинская оппозиционная партия бывшего президента страны Петра Порошенко "Европейская солидарность" требует, чтобы глава государства Владимир Зеленский раскрыл подробности своего визита в Оман.
 
Ранее в СМИ появилась информация о том, что украинский лидер Владимир Зеленский якобы встречался в Омане с секретарем российского Совбеза Николаем Патрушевым.
 
В Кремле эту новость сегодня назвали "враньем". В партии Порошенко в свою очередь считают, что глава Украины должен немедленно предоставить обществу своей страны подробности поездки в Оман. Сторонники бывшего украинского президента выражают надежду на то, что Зеленскому удастся опровергнуть подозрения в секретной встрече с Патрушевым.
ЕТ

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