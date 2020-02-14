Партия Порошенко требует, чтобы Зеленский раскрыл детали своего визита в Оман

Украинская оппозиционная партия бывшего президента страны Петра Порошенко "Европейская солидарность" требует, чтобы глава государства Владимир Зеленский раскрыл подробности своего визита в Оман.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что украинский лидер Владимир Зеленский якобы встречался в Омане с секретарем российского Совбеза Николаем Патрушевым.