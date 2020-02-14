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МИД: успехи России в Африке вызывают у США ревность

, 12:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

МИД: успехи России в Африке вызывают у США ревность
МИД, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Директор департамента Африки МИД Российской Федерации Андрей Кемарский в пятницу, 14 февраля, заявил, что у США вызывают ревность успехи России в развитии сотрудничества с африканскими странами.

В первую очередь, по словам Кемарского, негативные чувства у Запада вызывает прошедший недавно саммит в Сочи. Эти ощущения порождают попытки западных стран оказать противодействие продвижению РФ на континенте, а также ограничить возможности сотрудничества российской стороны с африканцами.
 
Глава департамента Африки МИД РФ уточнил, что Россия готова к цивилизованной конкуренции, но США и их ближайшие союзники используют методы недобросовестной борьбы.
ЕТ

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