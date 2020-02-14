В первую очередь, по словам Кемарского, негативные чувства у Запада вызывает прошедший недавно саммит в Сочи. Эти ощущения порождают попытки западных стран оказать противодействие продвижению РФ на континенте, а также ограничить возможности сотрудничества российской стороны с африканцами.
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МИД: успехи России в Африке вызывают у США ревность
14 февраля 2020, 12:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
В первую очередь, по словам Кемарского, негативные чувства у Запада вызывает прошедший недавно саммит в Сочи. Эти ощущения порождают попытки западных стран оказать противодействие продвижению РФ на континенте, а также ограничить возможности сотрудничества российской стороны с африканцами.