МИД: успехи России в Африке вызывают у США ревность

Директор департамента Африки МИД Российской Федерации Андрей Кемарский в пятницу, 14 февраля, заявил, что у США вызывают ревность успехи России в развитии сотрудничества с африканскими странами.



В первую очередь, по словам Кемарского, негативные чувства у Запада вызывает прошедший недавно саммит в Сочи. Эти ощущения порождают попытки западных стран оказать противодействие продвижению РФ на континенте, а также ограничить возможности сотрудничества российской стороны с африканцами.