Самая богатая женщина Африки получила российское гражданство

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9 января 2020, 20:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Старшая дочь экс-президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша, одна из богатейших женщин Африки Изабель душ Сантуш получила гражданство РФ. Об этом сегодня сообщает "Московский комсомолец".

Как передает МК, Изабель душ Сантуш, входящая в топ-10 самых богатых людей Африки и ставшая первой женщиной-миллиардером на континенте, на родине обвиняется в коррупционных преступлениях.

В Анголе против нее расследуются уголовные дела. Российское же гражданство поможет женщине избежать экстрадиции из ОАЭ в Анголу, сообщает издание. Ранее суд арестовал все активы Сантуш на родине.

Адвокат душ Сантуш уже подал в торговый реестр Мальты уведомление о том, что у его клиента появилось российское гражданство, передает "Радио Свобода" со ссылкой на португальское издание Expresso.