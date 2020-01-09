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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Самая богатая женщина Африки получила российское гражданство

, 20:45 [ «Аргументы Недели» ]

Самая богатая женщина Африки получила российское гражданство
фото: соцсети

Старшая дочь экс-президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша, одна из богатейших женщин Африки Изабель душ Сантуш получила гражданство РФ. Об этом сегодня сообщает "Московский комсомолец".

Как передает МК, Изабель душ Сантуш, входящая в топ-10 самых богатых людей Африки и ставшая первой женщиной-миллиардером на континенте, на родине обвиняется в коррупционных преступлениях.

В Анголе против нее расследуются уголовные дела. Российское же гражданство поможет женщине избежать экстрадиции из ОАЭ в Анголу, сообщает издание. Ранее суд арестовал все активы Сантуш на родине.

Адвокат душ Сантуш уже подал в торговый реестр Мальты уведомление о том, что у его клиента появилось российское гражданство, передает "Радио Свобода" со ссылкой на португальское издание Expresso.

АС

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