Ученые выяснили, как снизить вредное воздействие самолетов на экологию

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14 февраля 2020, 12:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мир24

Фото: pixabay.com

Ученые из Великобритании придумали способ, как сделать самолёты более экологичными. Ответ оказался прост – для этого всего лишь нужно снизить высоту полёта на 610 метров.

Инверсионный след самолёта остается в атмосфере и способствует созданию парникового эффекта, передаёт Мир24. Исследователи отметили, что дольше всех инверсионный след держится после самолетов, которые пролетали на определенной высоте и при особых погодных условиях. Согласно подсчетам, если в этих случаях высоту полетов снизить всего на 610 метров, то вред экологии сократится на 59%.

«Этот новый метод мог бы очень быстро снизить общее климатическое воздействие авиационной промышленности», - добавляют ученые.