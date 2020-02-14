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Елена Малышева показала, как церковь в Ухани расписали изображениями врачей

, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]

Елена Малышева показала, как церковь в Ухани расписали изображениями врачей
Фото: Инстаграм Елены Малышевой.

«Saints Were White» – «Святые Были в Белом» – так называется роспись на стенах церкви в китайском городе Ухане, ставшим очагом коронавируса.

Об этом в своем инстаграм рассказала врач и телеведущая Елена Малышева.

«Там, где началась эпидемия коронавируса. На стенах врачи. Потому что именно мы первыми сталкиваемся со смертельной угрозой. С огромным уважением к врачам Китая, которые сейчас делают большую и опасную работу. Мы – первые после Бога», – написала Малышева.

Автор росписи, по словам Малышевой, китайский дизайнер Duyi Han.

Ранее Малышева рассказала, что нашли китайцы в препарате, который в России «предают анафеме».

ДВа

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