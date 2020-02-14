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В Турции после получения угроз в адрес посла усилили охрану посольства России

, 10:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Турции после получения угроз в адрес посла усилили охрану посольства России
флаг Турции, pixabay.com
Турецкие власти в пятницу, 14 февраля, усилили охрану посольства России в Анкаре после получения угроз в адрес российского посла Алексея Ерхова. Об этом сообщила пресс-атташе дипмиссии Ирина Касимова.
 
Ерхов ранее заявил, что обострение ситуации на территории сирийского Идлиба вызвало антироссийскую истерию в турецких соцсетях. Дипломат также сообщил, что ему поступали угрозы.
 
Касимова в свою очередь подтвердила эту информацию и отметила, что турецкие власти предприняли дополнительные меры безопасности. Пресс-атташе, однако, полагает, что люди, угрожающие в интернете, вряд ли перейдут к действиям в реальной жизни.
ЕТ

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