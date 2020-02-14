В Турции после получения угроз в адрес посла усилили охрану посольства России

Турецкие власти в пятницу, 14 февраля, усилили охрану посольства России в Анкаре после получения угроз в адрес российского посла Алексея Ерхова. Об этом сообщила пресс-атташе дипмиссии Ирина Касимова.

Ерхов ранее заявил, что обострение ситуации на территории сирийского Идлиба вызвало антироссийскую истерию в турецких соцсетях. Дипломат также сообщил, что ему поступали угрозы.