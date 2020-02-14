Минометный снаряд попал в здание начальной школы в Мьянме, 20 детей получили ранения

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14 февраля 2020, 09:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

школьный класс, pixabay.com

На западе Мьянмы минометный снаряд попал в здание начальной школы. Согласно последней информации источников, в результате случившегося ранения получили не менее 20 учеников образовательного учреждения.

Происшествие случилось в штате Ракхайн. Установлено, что снаряд был запущен боевиками во время столкновения с силами безопасности Мьянмы.

Все пострадавшие дети были доставлены в ближайшую больницу. Данных об их состоянии к настоящему моменту в средства массовой информации не поступало. Сейчас в районе продолжается антитеррористическая операция.