По посольству США в Багдаде был нанесен ракетный удар

Утром во вторник, 21 января, стало известно, что в столице Ирака Багдаде было обстреляно с помощью ракет посольство Соединенных Штатов Америки. Снаряды упали рядом со зданием дипмиссии, есть разрушения.
Согласно последней информации, три ракеты были выпущены с окраины Багдада. Сотрудники американской дипмиссии сразу после поступления информации об атаке спрятались в бомбоубежище, обустроенное в здании посольства.
Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате ракетного удара, однако, по предварительным данным, никто не был ранен. Власти Ирака пока никак не комментируют случившееся.
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