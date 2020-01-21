По посольству США в Багдаде был нанесен ракетный удар

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21 января 2020, 09:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

флаг США, pixabay.com

Утром во вторник, 21 января, стало известно, что в столице Ирака Багдаде было обстреляно с помощью ракет посольство Соединенных Штатов Америки. Снаряды упали рядом со зданием дипмиссии, есть разрушения.

Согласно последней информации, три ракеты были выпущены с окраины Багдада. Сотрудники американской дипмиссии сразу после поступления информации об атаке спрятались в бомбоубежище, обустроенное в здании посольства.

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате ракетного удара, однако, по предварительным данным, никто не был ранен. Власти Ирака пока никак не комментируют случившееся.

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