В сети обсуждают фотографию

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14 февраля 2020, 08:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

силуэт девушки, pixabay.com

Путешественник Ли Хаудл в ходе прогулки в Национальном парке в Дербишире,сфотографировал нечто, напоминающее ангела, парящего в небе. В сети обсуждают снимок, к дискуссии уже присоединились метеорологи.

Многие заметили, что силуэт, запечатленный Хаудлом, действительно напоминает ангела. Другие считают, что на связь с путешественником вышли инопланетяне, передает kp.ru.

Метеорологи, однако, объяснили, что мужчина столкнулся с природным явлением, которое носит название "Брокенский призрак". Нечто, похожее на силуэт человека, возникает, когда наблюдатель стоит над поверхностью облака, на возвышенности, а солнце находится позади него.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lee Howdle | UK - Midlands (@leehowdle)9 Фев 2020 в 12:53 PST