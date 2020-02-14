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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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В сети обсуждают фотографию "силуэта ангела" в небе, явление объяснили метеорологи

, 08:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

В сети обсуждают фотографию
силуэт девушки, pixabay.com

Путешественник Ли Хаудл в ходе прогулки в Национальном парке в Дербишире,сфотографировал нечто, напоминающее ангела, парящего в небе. В сети обсуждают снимок, к дискуссии уже присоединились метеорологи.

Многие заметили, что силуэт, запечатленный Хаудлом, действительно напоминает ангела. Другие считают, что на связь с путешественником вышли инопланетяне, передает kp.ru.

Метеорологи, однако, объяснили, что мужчина столкнулся с природным явлением, которое носит название "Брокенский призрак". Нечто, похожее на силуэт человека, возникает, когда наблюдатель стоит над поверхностью облака, на возвышенности, а солнце находится позади него.

 

 
 
 
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Публикация от Lee Howdle | UK - Midlands (@leehowdle)9 Фев 2020 в 12:53 PST

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