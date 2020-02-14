В сети обсуждают фотографию

Путешественник Ли Хаудл в ходе прогулки в Национальном парке в Дербишире,сфотографировал нечто, напоминающее ангела, парящего в небе. В сети обсуждают снимок, к дискуссии уже присоединились метеорологи.
Многие заметили, что силуэт, запечатленный Хаудлом, действительно напоминает ангела. Другие считают, что на связь с путешественником вышли инопланетяне, передает kp.ru.
Метеорологи, однако, объяснили, что мужчина столкнулся с природным явлением, которое носит название "Брокенский призрак". Нечто, похожее на силуэт человека, возникает, когда наблюдатель стоит над поверхностью облака, на возвышенности, а солнце находится позади него.
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