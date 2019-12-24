Над Подмосковьем заметили летающий призрак

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24 декабря 2019, 17:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье Сегодня

Фотобанк АН

Жители Подмосковного Щелково почти поверили в существование НЛО. Странную белую фигуру в воздухе заметили на улице города.

Двигающийся в воздухе объект насторожил прохожих. Но позже стало понятно – это всего лишь полиэтиленовый мешок.

Очевидец поделился, что размер фигуры около двух метров, если не больше, он висит так уже несколько дней. Похоже, "потеряшка» улетел со стройки.

Белую фигуру с улицы Талсинской уже нарекли «Каспером» и «призраком Деда Мороза». Теперь горожане с нетерпением ждут возвращения «своего друга".