//В мире 13+
Пентагон признал, что новое российское оружие является угрозой для ядерной триады США
14 февраля 2020, 07:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//В мире 13+
14 февраля 2020, 07:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Владимир Зыков
Игорь Черский
Ульяна Меньшикова
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Материнский капитал предполагает оплату крупных покупок, которые сложно совершить семье с несколькими детьми. Однако в организации «Опора России» решили по-другому…
Мужчина напал с ножом на трех человек в Москве, его задержала полиция. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
В последние месяцы многие российские знаменитости озаботились вопросом собственных пенсий. Кто-то впервые узнал о размере государственных выплат и поделился новостью…
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Генеральный консул России в северокитайском Харбине Владимир Ощепков рассказал, стоит ли россиянам ждать посылок, заказанных из Китая. Он отметил, что грузовое сообщение…
В первый медальный день чемпионата Европы по борьбе Женская сборная России завоевала пять наград. Об этом сообщает ТАСС.
Житель Бангкока открыл стрельбу и произвел около 40 выстрелов неподалеку от Университета Чулалонгкорна в столице Таиланда. Гражданин сначала стрелял в воздух, а затем…
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Общество
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Казалось бы, что может быть общего у известного советского режиссёра и нынешнего президента США? Тем не менее их интересы пересеклись в далёком теперь уже 1991 году. При…
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