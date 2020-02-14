Пентагон признал, что новое российское оружие является угрозой для ядерной триады США

Замглавы Пентагона по закупкам и техобеспечению Алан Шаффер в минувший четверг, 13 февраля, признал, что российские гиперзвуковые ракеты "Авангард" являются угрозой американской ядерной триаде.

Шаффер заявил, что новое российское оружие является "оказывающей давление угрозой" для обороны США, именно поэтому модернизация ядерной триады в настоящий момент очень важна. "Это конкретный вызов", – подчеркнул замглавы Пентагона в рамках конференции по ядерному сдерживанию.