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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Пентагон признал, что новое российское оружие является угрозой для ядерной триады США

, 07:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Пентагон признал, что новое российское оружие является угрозой для ядерной триады США
Пентагон, pixabay.com
Замглавы Пентагона по закупкам и техобеспечению Алан Шаффер в минувший четверг, 13 февраля, признал, что российские гиперзвуковые ракеты "Авангард" являются угрозой американской ядерной триаде.
 
Шаффер заявил, что новое российское оружие является "оказывающей давление угрозой" для обороны США, именно поэтому модернизация ядерной триады в настоящий момент очень важна. "Это конкретный вызов", – подчеркнул замглавы Пентагона в рамках конференции по ядерному сдерживанию.
 
По словам Алана Шаффера, Россия и КНР занимаются подобными разработками, несмотря на то, что имеют целый арсенал межконтинентальных баллистических ракет, достаточный для решения задач сдерживания.
ЕТ

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