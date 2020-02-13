Российский эксперт прокомментировал отношения Турции и США

//В мире 13+

13 февраля 2020, 13:11 [ «Аргументы Недели» ]

Тwitter.com/RusEmbTurkey/status

Доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин прокомментировал отношения Турции и США. По мнению эксперта, в отношениях между этими странами не все однозначно.

Посольство РФ в Анкаре опубликовало в Twitter две иллюстрации на тему турецкого-американских отношений с подписью по-турецки "Решать вам". Известно, что Пентагон намерен получить 200 млн долларов на нужды сил, поддерживаемых США в Сирии, – их основу составляют YPG. Американское минобороны намерен сформировать 10-тысячную группировку боевиков, которых будут обучать американские инструкторы.

Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно обвинял США в помощи сирийским курдам, считая, что они угрожают нацбезопасности Турции.

По словам эксперта, российская дипмиссия, никого не очерняя, показала, что все не так однозначно в отношениях Турции и США. Он подчеркнул, что есть миф о существовании единой политики США в отношении Турции, - сообщает радио Sputnik

"Такой политики нет. Есть политика Госдепа с Майком Помпео во главе, есть политика Марка Эспера с минобороны, есть политика сената, президента – и они не очень координируются друг с другом", - рассказал эксперт. Как пояснил Григорий Ярыгин, в Турции существует путаница в представлении относительно того, кто для них США, и в Анкаре нет единой линии в отношении Штатов.

Политический эксперт Геворг Мирзаян предсказал, как ответит Москва, если Турция начнет сбивать российские самолеты в Сирии.