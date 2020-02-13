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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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В Китае решили изменить методику подсчета больных коронавирусом

, 10:49 [ «Аргументы Недели» ]

В Китае решили изменить методику подсчета больных коронавирусом
Фото: Peng Ziyang/Xinhua/globallookpress.com

Комиссия здравоохранения китайской провинции Хубей заявила об изменении методики подсчета случаев заболевания.

В настоящее время в число заболевших включены клинически подтвержденные случаи без проведения лабораторных исследований. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Таким образом, по имеющимся данным по состоянию на 8.00 13 февраля зарегистрировано 59 833 случая заболевания, прирост за сутки составил 33,89%.

«Суммарно количество заболевших в провинции Хубэй составляет 48 206, за сутки – за14 840. Летальность составляет 2,3% (1368 случаев, из них 1310 в провинции Хубей)», – говорится в сообщении ведомства.

Общее число заболевших в мире по состоянию на 8 утра 13 февраля составляет 60 276 случаев (прирост за сутки 15107 случаев). В 24 странах мира зарегистрировано 443 случая коронавируса.

ДВа

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