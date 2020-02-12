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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Общество 13+

В Забайкалье гражданина Китая вылечили от коронавируса

, 10:46 [ «Аргументы Недели» ]

В Забайкалье гражданина Китая вылечили от коронавируса
Фото: сайт Минздрава Забайкальского края.

Из краевой инфекционной больницы Забайкалья выписали гражданина Китая, который 26 января был госпитализирован с коронавирусом.

«Мужчина получил необходимое комплексное лечение, согласно всем правилам и порядкам оказания медицинской помощи. Заболевание у него протекало в легкой форме. Сегодня он полностью здоров и не представляет опасности для окружающих. При выписке он поблагодарил персонал больницы. Мы же дарим ему витамины и желаем быть внимательнее к своему здоровью и больше не болеть», - сказал главврач медицинской организации Сергей Юрчук.

Жена и дочь выздоровевшего гражданина КНР останутся под наблюдением врачей. «Жена и дочь, которые находились в контакте с гражданином КНР, пока еще находятся под наблюдением медицинских работников.

«Как только результаты их анализов будут дважды подтверждены лабораторно как отрицательные, их также сразу выпишут из стационара», – говорится в сообщении.

ДВа

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