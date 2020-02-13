Внук Назарбаева попросил политического убежища у Великобритании

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13 февраля 2020, 10:14 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Айсултан Назарбаев – внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, попросил у Великобритании политического убежища, о чем утром 13 февраля он сообщил на своей странице в Facebook.

Внук лидера нации написал, что владеет информацией о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана.

«Я говорю о миллиардах долларах США, украденных у народа Казахстана. Я оказался в центре этой жадности и ненасытности моей семьи, а в частности, моей мамы (Дариги Назарбаевой и ее мужем Кайратом Шарипбаевым)», – написал Айсултан Назарбаев.

Он также написал, что просит в Великобритании политическое убежище, поскольку «мои последние пять лет покрыты серыми полосами. Пора людям узнать, что на самом деле происходило и почему».

Некоторые пользователи усомнились в том, что автором достаточно длинного текста с обвинениями семьи Назарбаевых является сам Айсултан.

Айсултан Назарбаев закончил Королевскую военную академию в британском Сандхерсте и был зачислен в штат главного разведывательного управления министерства обороны Казахстана. Он также признавался в употреблении наркотиков, правда, сейчас уверяют, что поборол зависимость.