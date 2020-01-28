Младший внук Нурсултана Назарбаева оказался его сыном?

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28 января 2020, 10:21 [ «Аргументы Недели» ]

На сайте «Компромат.ру» появилась статья о семейной драме бывшего президента Казахстана елбасы Нурсултана Назарбаева.



По общему мнению, Айсултан Назарбаев, находящийся на принудительном лечении в Великобритании, является внуком бывшего президента Казахстана. Известно, что молодой человек употребляет наркотики, привлекался к уголовной ответственности за причинение вреда полицейскому, незаконное проникновение в чужую квартиру в Англии.



Несколько дней назад Айсултан на своей странице в фейсбуке опубликовал необычный пост. В нём он рассказал, что находился в местах лишения свободы. Помимо этого Назарбаев-младший заявил, что его дед – Нурсултан является на самом деле его отцом. В соцсети Айсултан указал свой номер телефона для журналистов, которые сомневаются в его словах. Молодой человек опасается, что его могут убить, как и Рахата Алиева. До этого отцом Айсултана считался Рахат Алиев, которого нашли мёртвым в венской тюрьме.



Журналисты казахстанского портала HolaNews решили позвонить внуку политика и поговорить с ним. Им таки удалось дозвониться, и они получили подтверждение слов об истинном отце. Через сутки после такой беседы бывший глава государственной безопасности Казахстана Альнур Мусаев, по словам Айсултана, близкий друг его матери Дариги Назарбаевой, спикера парламента Казахстана, опубликовал в сети ДНК-текст отцовства Рахата Алиева. Однако документ не имел никакого опознавательного знака. Возможно, точку в этом вопросе поставит сам елбасы Нурсултан Назарбаев. Удар изнутри семьи для него может показаться очень болезненным.



Айсултан Назарбаев сообщил ещё много чего секретного о президентской семье, о стремлении к власти Дариги Назарбаевой, о том, что она держала действующего президента страны "на крючке", используя внука-сына. Айсултан также сообщил, что деньги, которые ему оставил убитый в Вене Рахат Алиев, были похищены Даригой Назарбаевой, которая ему вовсе не мать, а биологической матери он не знает. Также внук-сын предлагает журналистам найти пропавшую из публичного поля жену Нурсултана Насарбаева Сару Алпысовну и обо всём спросить у неё.



Вот такой вот казахский вариант трансформации власти получается, понимаешь.



