В Индии 13 человек погибли и более 30 - получили ранения в ДТП с двухэтажным автобусом

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13 февраля 2020, 08:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ANI

Фото:imagebroker/John Holmes/FLPA/ globallookpress.com

В среду, 12 февраля, на скоростной автомагистрали Агра-Лакхнау в Индии произошло жесткое столкновение грузовика и частного двухэтажного автобуса. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 13 человек, более 30-пострадали.

«Двухэтажный частный автобус врезался в стоящий грузовик на скоростной автомагистрали Агра-Лакхнау около 10 часов вечера в среду. Водитель автобуса не обратил внимания на грузовик и ударил его сзади … По меньшей мере 31 раненый был госпитализирован», - сообщили в полиции.

Главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх отдал поручение оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Ранее сообщалось, что восемь граждан Украины погибли при столкновении микроавтобуса и грузовой фуры в Псковской области.