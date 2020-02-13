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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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В Индии 13 человек погибли и более 30 - получили ранения в ДТП с двухэтажным автобусом

, 08:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ANI

В Индии 13 человек погибли и более 30 - получили ранения в ДТП с двухэтажным автобусом
Фото:imagebroker/John Holmes/FLPA/ globallookpress.com

В среду, 12 февраля, на скоростной автомагистрали Агра-Лакхнау в Индии произошло жесткое столкновение грузовика и частного двухэтажного автобуса. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 13 человек, более 30-пострадали.

«Двухэтажный частный автобус врезался в стоящий грузовик на скоростной автомагистрали Агра-Лакхнау около 10 часов вечера в среду. Водитель автобуса не обратил внимания на грузовик и ударил его сзади … По меньшей мере 31 раненый был госпитализирован», - сообщили в полиции.

Главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх отдал поручение оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Ранее сообщалось, что восемь граждан Украины погибли при столкновении микроавтобуса и грузовой фуры в Псковской области.

БА

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