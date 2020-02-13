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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Российский посол назвал последствия отказов гражданам России во въезде в Израиль

, 08:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Российский посол назвал последствия отказов гражданам России во въезде в Израиль
Dmitrii Gusarin, globallookpress.com

Российский посол Анатолий Викторов назвал последствия отказов гражданам России во въезде в Израиль. По данным дипломата, за 2019 год Израиль отказал во въезде почти шести тысячам россиян, среди которых были паломники и туристы.

Как подчеркнул посол России в Израиле, часть из этих отказов являются необоснованными.  По словам Викторова, в посольство России и МИД поступают многочисленные жалобы от россиян об отказе во въезде в Израиль. Люди, получившие отказ, рассказывают, что выполнили все условия: купили билеты, путевки, забронировали гостиницы, имели достаточные суммы. Но въехать в Израиль им не разрешили.

Посол считает, что у России с израильской стороной сложилось понимание, что нынешняя ситуация ненормальная и требует совместных действий по ее исправлению".

Чтобы урегулировать ситуацию, Россия и Израиль намерены продолжать консультации на уровне консульских отделов МИДов и правоохранительных органов. Викторов отметил, что Израиль обеспокоен ростом незаконной миграции. Но вопрос нужно решать по линии правоохранительных органов.

В израильском МИДе объяснили увеличение числа отказов ростом заявок россиян на убежище.
По данным МИД Израиля, "в последние годы увеличилось и количество попыток незаконной трудовой миграции россиян в Израиль", поэтому приходится осуществлять более тщательную проверку, и иногда приходится отказывать некоторым россиянам во въезде .

В начале февраля Израиль не пустил в страну китайцев из РФ и отправил их обратно.

ИЧ

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