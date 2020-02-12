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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Украинский депутат принес извинения всем, кого оскорбили его слова о подаче воды в Крым

, 22:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Украинский депутат принес извинения всем, кого оскорбили его слова о подаче воды в Крым
море в Крыму, pixabay.com
Лидер украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия извинился за свое высказывание о том, что Киев мог бы возобновить подачу воды в Крым в обмен на "преимущество" в рамках переговоров по Донбассу.
 
Политик принес свои извинения украинцам, крымчанам и переселенцам, которых его слова могли оскорбить. Арахамия уточнил, что его заявление было вырвано из контекста и являлось лишь трактовкой предположений других людей. Он добавил, что вопрос обмена поставок воды в Крым на "преимущество" в переговорах во фракции никогда не обсуждался.
 
Арахамия заметил, что вопрос, заданный ему, был сформулирован таким образом, будто альтернативных вариантов не существует. Именно поэтому политик ответил, что будет считать это достаточным компромиссом.
ЕТ

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