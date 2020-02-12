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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Турция перебрасывает в Идлиб ракетные комплексы

, 19:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Турция перебрасывает в Идлиб ракетные комплексы
военный в Идлибе, Anas Alkharboutli/dpa
В среду, 12 февраля, стало известно, что в расположение турецких наблюдательных пунктов в сирийском Идлибе в настоящий момент доставляются ракетные комплексы. Об этом сообщают журналисты.
 
Уточняется, что колонна, состоящая из 15 грузовиков с реактивными системами залпового огня, уже находится в районе Рейханлы, расположенном в провинции Хатай на границе с Идлибом. Подчеркивается, что технику перебросили в соответствии с усиленными требованиями безопасности.
 
Ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара планирует атаковать сирийские войска даже вне зоны деэскалации, если Дамаск будет продолжать наступление.
ЕТ

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