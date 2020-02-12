Турция перебрасывает в Идлиб ракетные комплексы

В среду, 12 февраля, стало известно, что в расположение турецких наблюдательных пунктов в сирийском Идлибе в настоящий момент доставляются ракетные комплексы. Об этом сообщают журналисты.

Уточняется, что колонна, состоящая из 15 грузовиков с реактивными системами залпового огня, уже находится в районе Рейханлы, расположенном в провинции Хатай на границе с Идлибом. Подчеркивается, что технику перебросили в соответствии с усиленными требованиями безопасности.