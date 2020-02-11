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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Источник: в Идлибе сбили вертолет сирийской армии

, 14:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Источник: в Идлибе сбили вертолет сирийской армии
Идлиб, Anas Alkharboutli/dpa
Днем во вторник, 11 февраля, заявил, что протурецкие группировки сегодня сбили военный вертолет, предположительно, сирийской армии. Происшествие случилось в провинции Идлиб на северо-западе САР.
 
В соцсетях также появились данные о сбитом вертолете – эту информацию предоставили очевидцы случившегося, передает Радио Sputnik.
 
В минувший понедельник стало известно, что протурецкие группировки приступили к атаке позиций сирийской правительственной армии в Идлибе. Впоследствии Министерство обороны Турции сообщило, что армия страны нанесла удары по 101 цели сирийских вооруженных сил.
ЕТ

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