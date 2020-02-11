Источник: в Идлибе сбили вертолет сирийской армии

Днем во вторник, 11 февраля, заявил, что протурецкие группировки сегодня сбили военный вертолет, предположительно, сирийской армии. Происшествие случилось в провинции Идлиб на северо-западе САР.

В соцсетях также появились данные о сбитом вертолете – эту информацию предоставили очевидцы случившегося, передает Радио Sputnik

В минувший понедельник стало известно, что протурецкие группировки приступили к атаке позиций сирийской правительственной армии в Идлибе. Впоследствии Министерство обороны Турции сообщило, что армия страны нанесла удары по 101 цели сирийских вооруженных сил.