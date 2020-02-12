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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Герцогиня Кейт появилась на публике в одежде, которую носила в студенчестве

, 19:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: woman.ru

Герцогиня Кейт появилась на публике в одежде, которую носила в студенчестве
герцогиня Кейт, Stephen Lock/Keystone Press Agency

В среду герцогиня Кембриджская Кэтрин приехала в столицу Северной Ирландии Белфаст и отправилась на ферму Ark Open Farm. Жена принца Уильяма появилась на публике в одежде, которую носила в студенчестве.

Для поездки герцогиня выбрала простую стеганую куртку Barbour цвета хаки, светлую водолазку и черные джинсы. Образ Кейт дополнила коричневыми сапогами. Обувь женщина приобрела еще во время учебы в университете St Andrews. Куртку же Кэтрин купила около восьми лет назад.

Герцогиня давно известна своим подходом к одежде – она не стесняется надевать вещи, в которых ранее появлялась на публике. Это очень нравится поклонникам королевской семьи.

 

 
 
 
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Публикация от _royals_news (@_royals_news)12 Фев 2020 в 8:15 PST

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