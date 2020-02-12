Герцогиня Кейт появилась на публике в одежде, которую носила в студенчестве

В среду герцогиня Кембриджская Кэтрин приехала в столицу Северной Ирландии Белфаст и отправилась на ферму Ark Open Farm. Жена принца Уильяма появилась на публике в одежде, которую носила в студенчестве.



Для поездки герцогиня выбрала простую стеганую куртку Barbour цвета хаки, светлую водолазку и черные джинсы. Образ Кейт дополнила коричневыми сапогами. Обувь женщина приобрела еще во время учебы в университете St Andrews. Куртку же Кэтрин купила около восьми лет назад.

Герцогиня давно известна своим подходом к одежде – она не стесняется надевать вещи, в которых ранее появлялась на публике. Это очень нравится поклонникам королевской семьи.