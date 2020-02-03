Герцогиня Кейт покорила поклонников

Накануне принц Уильям и его супруга Кэтрин появились в лондонском Альберт-Холле на 73-й ежегодной церемонии вручения премий BAFTA. "Королевский" образ герцогини покорил ее преданных поклонников.
Кэтрин прибыла на мероприятие в роскошном длинном платье цвета слоновой кости, украшенном золотистым орнаментом. Герцогиня дополнила наряд блестящими туфлями-лодочками и маленьким клатчем в тон. Кроме того, она надела неброские, но стильные серьги и колье с перламутром.
Кейт славится не только чувством стиля, но и чувством меры, поэтому этот образ она завершила простой вечерней прической и макияжем, который оказался немного более ярким, чем повседневный.
В сети обсуждают этот выход герцогини и отмечают, что она похожа на настоящую королеву.
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