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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Герцогиня Кейт покорила поклонников "королевским" образом на мероприятии

, 08:02 [ «Аргументы Недели» ]

Герцогиня Кейт покорила поклонников
герцогиня Кэтрин, I-Images / Pool

Накануне принц Уильям и его супруга Кэтрин появились в лондонском Альберт-Холле на 73-й ежегодной церемонии вручения премий BAFTA. "Королевский" образ герцогини покорил ее преданных поклонников.

Кэтрин прибыла на мероприятие в роскошном длинном платье цвета слоновой кости, украшенном золотистым орнаментом. Герцогиня дополнила наряд блестящими туфлями-лодочками и маленьким клатчем в тон. Кроме того, она надела неброские, но стильные серьги и колье с перламутром.

Кейт славится не только чувством стиля, но и чувством меры, поэтому этот образ она завершила простой вечерней прической и макияжем, который оказался немного более ярким, чем повседневный.

В сети обсуждают этот выход герцогини и отмечают, что она похожа на настоящую королеву. 

 

 
 
 
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Публикация от The Style List (@thestylelist.in)2 Фев 2020 в 8:30 PST

 
 
 
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Публикация от Prince Louis Arthur Charles (@princelouis_ofcambridge)2 Фев 2020 в 7:23 PST

ЕТ

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