Из больницы выписали всех пострадавших при столкновении катеров в Таиланде россиян

Все граждане Российской Федерации, которые пострадали при столкновении двух катеров в Таиланде, выписаны из больниц. Об этом в среду заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В Министерстве иностранных дел уточнили, что происшествие с катерами на острове Пхукет находится на приоритетном контроле МВД России, а также российских загранучреждений на территории Таиланда.