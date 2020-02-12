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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Из больницы выписали всех пострадавших при столкновении катеров в Таиланде россиян

, 18:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Из больницы выписали всех пострадавших при столкновении катеров в Таиланде россиян
капельница, pixabay.com
Все граждане Российской Федерации, которые пострадали при столкновении двух катеров в Таиланде, выписаны из больниц. Об этом в среду заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
 
В Министерстве иностранных дел уточнили, что происшествие с катерами на острове Пхукет находится на приоритетном контроле МВД России, а также российских загранучреждений на территории Таиланда.
 
Напомним, в минувший понедельник в ходе лобового столкновения двух катеров погибли двое российский детей – шестилетняя девочка и двенадцатилетний мальчик. 20 россиян получили травмы и были доставлены в клиники для проведения лечения.
ЕТ

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