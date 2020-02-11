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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Таиланд выплатит семье погибших детей из РФ более 140 тысяч долларов

, 12:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Таиланд выплатит семье погибших детей из РФ более 140 тысяч долларов
Пхукет, pixabay.com

Во вторник стало известно, что власти Таиланда выплатят семье двух детей из России, которые погибли в ходе столкновения катеров у острова Пхукет, более 4 миллионов таиландских бат (140 тысяч долларов).

Генеральный консул России на Пхукете Владимир Соснов подтвердил эти данные  и сообщил, что размер компенсаций ему сообщил лично вице-губернатор провинции Пхукет Супхот Ротрыанг На Нонгкхай. Об этом сообщает RT, ссылаясь на информацию РИА "Новости".

Напомним, накануне в результате лобового столкновения двух скоростных катеров в Таиланде погибли шестилетняя девочка и двенадцатилетний мальчик. Уточняется, что тела детей доставят на родину не ранее чем через десять дней.

ЕТ

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