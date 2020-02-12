Самолет, следовавший из Риги в Малагу, совершил экстренную посадку из-за отказа двигателя

Самолет авиакомпании airBaltic Airbus А220-300, который следовал из Риги в Малагу, был вынужден совершить экстренную посадку. Данное решение было принято в связи с внезапным отказом двигателя.
Капитан воздушного судна во время полета сообщил диспетчерам об отключении одного из двигателей летательного аппарата, вследствие чего было решено направить борт в ближайший аэропорт. Впоследствии самолет успешно приземлился во французском городе Бордо.
Представители авиакомпании оперативно организовали специальный рейс, чтобы доставить пассажиров в пункт назначения.