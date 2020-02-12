Самолет, следовавший из Риги в Малагу, совершил экстренную посадку из-за отказа двигателя

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12 февраля 2020, 16:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

шасси, pixabay.com

Самолет авиакомпании airBaltic Airbus А220-300, который следовал из Риги в Малагу, был вынужден совершить экстренную посадку. Данное решение было принято в связи с внезапным отказом двигателя.

Капитан воздушного судна во время полета сообщил диспетчерам об отключении одного из двигателей летательного аппарата, вследствие чего было решено направить борт в ближайший аэропорт. Впоследствии самолет успешно приземлился во французском городе Бордо.

Представители авиакомпании оперативно организовали специальный рейс, чтобы доставить пассажиров в пункт назначения.