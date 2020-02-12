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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Самолет, следовавший из Риги в Малагу, совершил экстренную посадку из-за отказа двигателя

, 16:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Самолет, следовавший из Риги в Малагу, совершил экстренную посадку из-за отказа двигателя
шасси, pixabay.com

Самолет авиакомпании airBaltic Airbus А220-300, который следовал из Риги в Малагу, был вынужден совершить экстренную посадку. Данное решение было принято в связи с внезапным отказом двигателя. 

Капитан воздушного судна во время полета сообщил диспетчерам об отключении одного из двигателей летательного аппарата, вследствие чего было решено направить борт в ближайший аэропорт. Впоследствии самолет успешно приземлился во французском городе Бордо.

Представители авиакомпании оперативно организовали специальный рейс, чтобы доставить пассажиров в пункт назначения.

ЕТ

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