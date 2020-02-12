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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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В офисе Зеленского рассказали о возможной встрече с Путиным

, 13:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В офисе Зеленского рассказали о возможной встрече с Путиным
фото: Владимир Зеленский, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Новый глава офиса Зеленского Андрей Ермак рассказал, состоится ли встреча президента Украины с его российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшее время. По его словам, все решения по переговорам с российским лидером Владимир Александрович будет принимать лично.

«Что касается встречи с Владимиром Путиным, это решение будет принимать президент. Если он будет видеть, что эта встреча необходима, она может стать шагом для получения настоящих результатов от переговоров в нормандском формате», - пояснил Ермак.

Он отметил, что пока ни о каких договоренностях не сообщалось.

Ранее Зеленский рассказал о встрече с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоялась 9 декабря.

БА

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