В офисе Зеленского рассказали о возможной встрече с Путиным

Новый глава офиса Зеленского Андрей Ермак рассказал, состоится ли встреча президента Украины с его российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшее время. По его словам, все решения по переговорам с российским лидером Владимир Александрович будет принимать лично.
«Что касается встречи с Владимиром Путиным, это решение будет принимать президент. Если он будет видеть, что эта встреча необходима, она может стать шагом для получения настоящих результатов от переговоров в нормандском формате», - пояснил Ермак.
Он отметил, что пока ни о каких договоренностях не сообщалось.
Ранее Зеленский рассказал о встрече с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоялась 9 декабря.