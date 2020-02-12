Пока турки мечтают о землях Сирии, у них самих могут отнять лакомый кусок

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12 февраля 2020, 11:37 [ «Аргументы Недели» ]

Турки захотели помощи НАТО. Однако опросы общественного мнения, которые приходится учитывать властям стран Альянса, говорят о том, что большинство граждан этих государств не горят желанием помогать не только туркам, но даже ближайшим соседям.



С одной стороны, Реджеп Тайип Эрдоган крайне заинтересован в сотрудничестве с Россией по множеству вопросов вроде поставок ЗРС С-400 или поставок истребителей Су-35С и Су-57. Можно вспомнить и про АЭС, и про остальные экономические проекты. С другой стороны, туркам жалко терять контроль над Идлибом и вешать себе на шею миллионы тех, под кем в Сирии горит земля, – боевиков и их семьи. К тому же в Турции очень сильно поднялся исламский фактор – его раскруткой в последние годы занимался сам Эрдоган со своей партией. Поэтому турецкому президенту надо или что-то реально делать, или имитировать бурную деятельность. При этом турки вдруг вспомнили про НАТО, на решения которого они откровенно плевать хотели все последние годы. Мол, поддержите нас, мы припёрлись в чужую страну поддержать террористов, как Альянс сам делал не раз. Но НАТО уже разок кинуло Турцию в 2015 г., когда сначала проамериканские круги в этой стране подвели Анкару под вооружённую провокацию против России, что едва не закончилось войной. А потом Альянс просто самоустранился, быстренько сбежав из Турции вместе с ранее установленными там ЗРК.



Выяснилось, что внутри НАТО очень много желающих поделить территории своих соседей, в том числе товарищей по альянсу. Их даже больше, чем сторонников войны с Россией. Так что туркам нельзя забывать о том, что, пока они мечтают о землях Сирии, у них самих могут отнять лакомый кусок в случае хаоса, вызванного войной.



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