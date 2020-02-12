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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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В Амстердаме прогремел взрыв в здании почты

, 11:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

В Амстердаме прогремел взрыв в здании почты
pixabay.com

В Амстердаме произошел взрыв в здании почты  Затем бомба взорвалась в почтовом сортировочном центре в Керкраде.

В обоих случаях пострадавших нет. Известно, что в Амстердаме бомба находилась в посылке, взрыв произошел около 8 утра по местному времени, в Керкраде — приблизительно в 8:30.   

Правоохранители пока не могут точно понять, есть ли связь между обоими происшествиями.  

Ранее такие посылки со взрывными устройствами пришли в отель Okura и на одну из заправок, в Утрехте и Роттердаме — на бензоколонку и автозаправочную станцию. Ни одна из этих бомб не сработала.

До этого сообщалось о гибели двух российских бизнесменов на вилле в испанском муниципалитете Дения. 

ЕЧ

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