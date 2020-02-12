СМИ: в Испании погибли двое российских бизнесменов

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12 февраля 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Informacion

Фото: pixabay.com

Стало известно о гибели двух российских бизнесменов на вилле в испанском муниципалитете Дения. Отмечается, что тела обнаружил один из сотрудников компании владельца дома, который не мог с ним связаться.

Согласно источнику, вилла принадлежит одному из погибших мужчин. В полиции считают, что причиной смерти стало отравление газом из-за неисправности газового котла. Кроме того, в ведомстве уточнили, что не зафиксировали следы насильственной смерти и признаки взлома.

Ранее сообщалось о жестком столкновении скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде. В результате аварии погибли два малолетних ребенка из России, ещё более 20 туристов пострадали.