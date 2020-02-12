Boeing впервые за 58 лет остался без заказов на поставку самолетов

//В мире 13+

12 февраля 2020, 09:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Pixabay

Американский концерн Boeing впервые с 1962 года не получил в январе ни одного нового заказа на поставку самолетов.

При этом его главный конкурент – европейский Airbus – зафиксировал 274 новых заказа на поставку коммерческих самолетов.

По итогам 2019 года поставки коммерческих самолетов Boeing за год сократились в два раза. В частности, в 2019 году снизились поставки модели Boeing 737.

Эксперты также считают, что кризис американской компании во многом связан с двумя авиакатастрофами самолетов модели 737 МАХ, полеты которых приостановлены.