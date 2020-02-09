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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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В авиакомпании Utair сообщили детали происшествия при посадке Boeing в Усинске

, 16:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

В авиакомпании Utair сообщили детали происшествия при посадке Boeing в Усинске
Leonid Faerberg, globallookpress.com

Авиакомпания "ЮТэйр" сообщила свою версию о жесткой посадке самолета Boeing 737 в аэропорту Усинска (Коми). По информации "ЮТэйр", на рейсе Москва - Минусинск работал опытный экипаж, у командира экипажа налет на Boeing 737 - более 6900 часов, у второго пилота - 3600 часов.

По данным перевозчика, во время посадки самолета в районе аэропорта Усинска  произошел резкий непрогнозируемый сдвиг ветра.

"Благодаря оперативным и высокопрофессиональным действиям экипажа самолет удалось удержать на полосе до полной остановки. Уже на полосе у лайнера произошел подлом основных стоек шасси", - говорится в сообщении авиакомпании.
По уточненной информации, в медпункт аэропорта обратились двое пассажиров. Один человек обратился за медпомощью с ушибом колена.

По данным компании, на борту самолета находилось 94 пассажира. После остановки самолета экипаж эвакуировал пассажиров.
В Росавиации назвали причиной инцидента проблему с шасси. В СМИ появились сообщения об ошибке пилотов.
В Усинск уже вылетели специалисты компании для анализа полетной информации и определения причин ЧП.
По данным "Интерфакс", самолет Boeing 737 получил серьезные повреждения, ударившись хвостовой частью о полосу при посадке.

ИЧ

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