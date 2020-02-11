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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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В Госдуме сочли поспешным заявление США об угрозе, исходящей от России

, 13:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В Госдуме сочли поспешным заявление США об угрозе, исходящей от России
Госдума, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Депутат Госдумы Руслан Бальбек днем во вторник, 11 февраля, прокомментировал информацию американской контрразведки о том, что Россия и Китай возглавляют список угроз для Соединенных Штатов Америки.

Политик уточнил, что данное заявление является "политически поспешным". Бальбек убежден, что оно способствует исключительно усилению напряжения в отношениях России и США. Кроме того, депутат считает, что составление любых подобных списков является абсолютно пустой затеей.

Среди других угроз для США значатся Куба, Иран, Северная Корея, ряд террористических организаций и транснациональных криминальных группировок.

ЕТ

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