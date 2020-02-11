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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Эксперт оценил заявление Трампа о наличии у США "супербыстрых ракет"

, 11:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Эксперт оценил заявление Трампа о наличии у США
президент США Дональд Трамп, Chris Kleponis/CNP/AdMedia
Военный политолог Андрей Кошкин во вторник, 11 февраля, прокомментировал слова президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о наличии у страны "супербыстрых ракет" для противостояния России.
 
Трамп ранее заявил, что США располагают "огромным количеством" ракет, которые в семь раз быстрее обычных. Политик отметил, что его стране они необходимы, поскольку у Москвы уже есть подобное вооружение.
 
Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с Радио Sputnik уточнил, что американский лидер "довольно основательно находится в предвыборной кампании". После победы в процессе импичмента Трамп ощутил уверенность в себе и решил начать говорить о превосходстве США.

Эксперт отметил, что подобного рода сравнения с российским вооружением свидетельствуют о том, что президент Штатов понимает – в этом вопросе его страна уступает. "Мы имеем гиперзвуковое вооружение, которого нет у США", – напомнил Кошкин. Для его создания американцам потребуется 10 лет труда.
ЕТ

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