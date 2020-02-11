Эксперт оценил заявление Трампа о наличии у США

Эксперт отметил, что подобного рода сравнения с российским вооружением свидетельствуют о том, что президент Штатов понимает – в этом вопросе его страна уступает. "Мы имеем гиперзвуковое вооружение, которого нет у США", – напомнил Кошкин. Для его создания американцам потребуется 10 лет труда.
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