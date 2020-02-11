Эксперт оценил заявление Трампа о наличии у США

Военный политолог Андрей Кошкин во вторник, 11 февраля, прокомментировал слова президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о наличии у страны "супербыстрых ракет" для противостояния России.

Трамп ранее заявил, что США располагают "огромным количеством" ракет, которые в семь раз быстрее обычных. Политик отметил, что его стране они необходимы, поскольку у Москвы уже есть подобное вооружение.

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с Радио Sputnik уточнил, что американский лидер "довольно основательно находится в предвыборной кампании". После победы в процессе импичмента Трамп ощутил уверенность в себе и решил начать говорить о превосходстве США.